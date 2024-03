Ghostbusters, il regista ci crede: 'Abbiamo già idee per nuovi capitoli della saga'

Gli acchiappafantasmi sono tornati. Con un incasso di 45,5 milioni di dollari al botteghino nel suo primo fine settimana, Ghostbusters: Minaccia Glaciale è al primo posto al box office statunitense. Il ritorno di alcuni volti del cast originale ha contribuito al successo e già si parla di potenziali sequel!

Nell’attesa che il film arrivi nelle sale italiane, previsto per l’11 aprile 2024, i realizzatori della pellicola hanno già accennato alla possibilità di altri sequel, visto l’enorme successo nelle sale americane (intanto qui trovate il trailer di Ghostbusters: Minaccia Glaciale). Ma che fine ha fatto la serie animata di Ghostbusters?



Cavalcando l’onda di questo successo, il regista Gil Kenan ha confermato che la serie animata è ancora in fase di sviluppo. A distanza di due anni da quando Netflix annunciò il nuovo show animato di Ghostbusters arriva qualche novità in merito: “È entusiasmante! Ho appena guardato un’intera presentazione artistica dello show, visto i set e gli ambienti realizzati dal nostro eccezionale team. Tutto quello che posso dire è che la produzione è in pieno sviluppo”.

Per quanto riguarda potenziali film futuri, Kenan ha dichiarato: “Mi piacerebbe vederli tornare per un’altra avventura”, aggiungendo che lui e il co-sceneggiatore Jason Reitman si stanno, però, ‘ramificando in altre forme di narrazione’ riferendosi probabilmente alla trasposizione animata. Non ci resta quindi che attendere il ritorno nelle sale italiane dei nostri amati acchiappafantasmi!

