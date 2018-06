Ghostbusters reboot: Sandra Bullock è arrabbiatissima per le critiche al film!

Il premio Oscar Sandra Bullocknon le manda certo a dire: è arrabbiatissima per il fatto che il reboot al femminile di Ghostbusters sia stato tanto criticato da pubblico e da esperti di settore. Ecco cosa ha dichiarato recentemente.

Attualmente la Bullock è in fase di promozione del suo nuovo film, Ocean's 8, una sorta di spinoff al femminile di quello che fu un grande successo di pubblico, Ocean's Eleven, con George Clooney. Mentre si trovava su red carpet della prima, l'attrice ha rilasciato una dichiarazione a Vanity Fair su Ghostbusters, il reboot che vide protagonista Melissa McCarthy e nel quale c'era anche un insolito Chris Hemsworth:

"È assolutamente ingiusto ad un livello tale che è meglio che io non dica nulla al riguardo. Le hanno letteralmente messe contro un plotone d'esecuzione. In quel film ci sono cinque tra le attrici comiche più talentuose del nostro tempo e del pianeta - e non dirò altro. E comunque certo, non ci vogliono mica solo 5 persone per fare un film. Ce ne vogliono almeno 300 e quindi sapete cosa? Lasciamo perdere le cattiverie. Facciamo che questo sia un anno pieno di gentilezza. Le donne sono qui, non adiamo da nessuna parte. Ma vorremmo essere inserite al tavolo degli uomini perché sapete, noi, al nostro tavolo, loro li vogliamo."

Cosa aspettarci da Ocean's Eight: "Ocean's 8 sarà il reboot del primo celebre capitolo del franchise con Geroge Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts e un fiume di superstar internazionali. Il cast principale sarà tutto al femminile. Chiaramente, la vicenda ruoterà attorno alla costruzione di una squadra di ladre, insieme per rubare una preziosissima collana durante una serata di gala al Metropolitan, con l’idea di incastrare un perfido e ricchissimo gallerista."