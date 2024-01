Ghostbusters, quali sono i piani del franchise dopo Minaccia Glaciale?

Gli Acchiappafantasmi, a distanza di 40 anni precisi dal loro esordio sul grande schermo, sembrano di godere di ottima salute: al netto del flop del film di Paul Feig del 2016 la saga sembra tornata a conquistare fan a tutte le latitudini grazie a film come Legacy e l'imminente Ghostbusters: Minaccia Glaciale, ma cosa ci riserva il futuro?

Mentre il nuovo trailer di Ghostbusters: Minaccia Glaciale ci ricorda l'appuntamento sul grande schermo con Bill Murray e soci, in tanti si chiedono infatti quali siano le intenzioni della produzione per i prossimi anni: vedremo tornare gli Acchiappafantasmi per nuove avventure o ci stiamo avvicinando all'addio definitivo?

Al momento, in realtà, non ci sono notizie certe al riguardo: Sony non ha fatto trapelare in alcun modo le sue intenzioni, e l'impressione è che, come spesso accade in questi casi, si aspetti di poter dare un'occhiata ai risultati di Ghostbusters: Minaccia Glaciale prima di ricominciare a programmare eventuali nuovi film.

Certo, vista l'età media dei nuovi volti chiamati in causa è facile intuire che l'idea sia quella di seguire la scia dei grandi universi cinematografici impostando qualcosa che possa durare sul lungo termine: a decidere, però, saranno come sempre i numeri al box-office. E voi, che aspettative avete per questo Minaccia Glaciale? Fatecelo sapere nei commenti!