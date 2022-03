Ghostbusters, Paul Feig sulle critiche: 'Mi hanno riportato agli anni dei bulli del liceo'

Nel corso di una recente intervista concessa all'Hollywood Reporter, Paul Feig è tornato a parlare delle violentissime critiche negative subite dal suo reboot al femminile di Ghostbusters, qualcosa andato palesemente fuori controllo e che, secondo il regista, furono anche il frutto di una concatenazione di eventi sfortunati sull'attualità.

Feig ha anche paragonato quelle critiche negative al bullismo dei tempi del liceo: "Molte persone sono passionali circa le loro opinioni ed internet ti permette di esprimerle, anche in faccia al diretto interessato. Era un periodo di tensione nella storia della nostra nazione, e ci siamo ritrovati presi in mezzo. Se fosse uscito qualche anno prima o dopo, non so se avrebbe avuto lo stesso impatto. E' stato difficile assimilare tutto, soprattutto io che avevo un ottimo rapporto con il web. Mi ha riportato indietro ai tempi del liceo e dei bulli. La cosa più brutta è che abbiamo cercato di far sorridere la gente. Improvvisamente, è diventato qualcosa di politico ed è andato fuori controllo".

Feig ha poi discusso della tensione provata nel trovare un nuovo progetto di successo, sensazione sperimentata dopo il grande successo ottenuto dal suo Le amiche della sposa. "Ho visto tantissime carriere stroncate per colpa di progetti che erano la passione dei loro registi. Quindi, a meno che quel particolare progetto non abbia scritto sopra e dappertutto Star Wars, non fatelo. Specialmente se dovesse arrivare dopo il vostro primo successo, e lì che vi troverete davanti la vostra sfida più grande. Penseranno che siete un bluff, e vi ritrovereste a dover risalire di nuovo la montagna. Dopo Le amiche della sposa è stato davvero duro capire cosa realizzare dopo".

Il fallimento del reboot di Ghostbusters ha poi portato Universal a dedicarsi a un sequel ufficiale della saga, arrivato con Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman rivelatosi un successo al box-office. Proprio un mese fa il regista del Ghostbusters originale Ivan Reitman è morto a 75 anni. Il regista aveva girato anche un cameo segreto in Ghostbusters Legacy.