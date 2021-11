Ghostbusters, il numero di telefono nella prima versione del film era reale!

Nel 1984 il successo planetario di Ghostbusters era tutt'altro che qualcosa di facilmente pronosticabile: il film con Bill Murray e Dan Aykroyd non poteva certo contare sull'hype che accompagnerà la release del nuovo capitolo, per cui il regista Ivan Reitman si sentì in dovere di escogitare qualche stratagemma per coinvolgere il pubblico.

Il regista aveva infatti paura che l'interesse per il franchise potesse andare scemando una volta che gli spettatori fossero usciti dalla sala: per assicurarsi che ciò non accadesse, Reitman decise quindi di inserire intorno alla metà del film un trailer in tutto e per tutto simile allo spot con cui i Ghostbusters pubblicizzano la loro attività, incluso il numero di telefono per contattare l'agenzia di Peter Venkman, Ray Stantz ed Egon Spengler.

Mentre nelle versioni successive il suddetto numero fu sostituito con uno fittizio, però, la versione inizialmente rilasciata in sala prevedeva la comparsa di un vero numero di telefono che i fan potessero chiamare una volta a casa. Immaginate la sorpresa degli spettatori quando, una volta digitato il numero di cui sopra, si trovavano ad ascoltare un messaggio registrato da Dan Aykroyd e Bill Murray ad avvisarli: "Al momento siamo in giro a caccia di fantasmi"!

Una trovata che dovette sortire l'effetto sperato o quantomeno portare una certa fortuna, visto l'incredibile successo riscosso dal primo capitolo di un franchise entrato nei cuori di milioni di fan. Per saperne di più, intanto, qui vi lasciamo un nostro approfondimento su Ghostbusters.