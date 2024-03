Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la nuova video anteprima mostra il Drago delle Fogne

Sony Pictures sta pian piano svelando nuovi dettagli dell'attesissimo sequel di Ghostbusters: Legacy. Dopo le foto ufficiali del villain principale di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, è adesso il turno del Drago delle Fogne.

Nella breve clip promozionale diffusa sul profilo X ufficiale del film (la trovate in calce all'articolo), vediamo Gary Grooberson, Callie Spengler e la figlia Phoebe mentre percorrono le affollatissime strade di New York City a bordo dell'iconica Ecto-1. Il Drago delle Fogne compare improvvisamente nel bel mezzo di Manhattan, facendo a zigzag nel traffico e dirigendosi minaccioso verso la vettura, per poi superarla a tutta velocità. Gary inverte il senso di marcia, deciso a combattere l'imprevedibile (e gigantesco) nemico. "Phoebe Spangler, tu resterai a bordo di questa macchina", dice Callie rivolgendosi alla figlia. "Ho un fantasma da catturare", risponde - perentoria - la ragazzina. Non sappiamo come andrà a finire questa scena, ma la sua spettacolarità ci prepara degnamente ai momenti vivaci e densi di azione che ci regalerà il lungometraggio.

Come sappiamo, nel film diretto da Gil Kenan vedremo all'opera sia i "nuovi" che i "vecchi" Ghostbusters. La storia parte infatti proprio da uno di questi ultimi, l'ormai leggendario Ray Stantz (che incontriamo anche nel trailer finale di Ghostbusters: Minaccia Glaciale): è lui a portare un misterioso artefatto al nuovo personaggio interpretato da Kumail Nanjiani e a scatenare indirettamente l'ira di Garraka (il villain di cui vi parlavamo all'inizio!). In una recente intervista, proprio Nanjiani ha dichiarato che nel film ci saranno dei momenti davvero spaventosi, con una posta in gioco particolarmente alta per i protagonisti, sulla base della quale verranno costruiti i molti momenti comici e divertenti all'interno della pellicola.