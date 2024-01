Ghostbusters: Minaccia glaciale, il trailer ci è piaciuto oppure no?

Anche i Ghostbusters stanno tornando, tutti quanti in grande stile. Siamo infatti in attesa di Ghostbusters: Minaccia glaciale, in uscita il 28 marzo 2024. Analizziamo allora assieme quello che abbiamo visto facendo qualche previsione sulla pellicola.

Intanto ecco qua il trailer di Ghostbusters Minaccia glaciale, nel quale vediamo finalmente il ritorno di Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e anche Annie Potts. Come vediamo nel trailer avranno un ruolo consistente e attivo dentro la trama, sia dal punto di vista dell'azione che della guida per i nuovi giovani protagonisti.

Di sicuro l'effetto nostalgia è enorme ed è impossibile non emozionarsi rivedendo i beniamini della nostra infanzia di nuovo alle prese con i fantasmi. Tra cui Slimer, che giustamente ritorna ai vecchi fasti facendo vomitare verde al personaggio di Finn Wolfhard.

Tutto sommato il trailer di Ghostbuster: Minaccia glaciale ha spinto molto sulla nostalgia ma al tempo stesso sembra voglia portare il franchise nella contemporaneità, bisognerà capire quanto riuscirà a farlo senza che venga snaturato o che perda la forza attrattiva del primo storico capitolo, ora che tutta la banda è davvero riunita, vecchi e nuovi personaggi.

Sarà quindi importante bilanciare i due aspetti, innovazione e tradizione, cosa che sembra già presente nel trailer, ma chissà se il film saprà farlo per tutta la sua durata.

E a voi è piaciuto il trailer oppure no? Diteci la vostra nei commenti, intanto vi lasciamo qualche foto di Ghostbusters Minaccia glaciale.