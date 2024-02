Ghostbusters: Minaccia Glaciale, tante scene inedite nel nuovo trailer internazionale

Dopo le nuove foto ufficiali di Ghostbuster: Minaccia Glaciale, sono stati pubblicati online vari trailer internazionali che mostrano alcune scene inedite del nuovo film appartenente alla saga degli acchiappafantasmi.

Potete trovare le varie clip in fondo all’articolo, compreso il nuovissimo trailer per il Giappone. Inoltre, in alcune foto possiamo osservare Slimer, il fantasma verde, e la risposta del film a Gozer il Gozariano, il demone di ghiaccio noto come Garraka.

In Ghostbusters: Minaccia glaciale “la famiglia Spengler decide di lasciare Summerville, Oklahoma, per tornare dove tutto è iniziato - l'iconica caserma dei pompieri di New York - e aiutare gli Acchiappafantasmi originali, che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi al livello successivo! Ma quando la scoperta di un antico manufatto scatena una forza misteriosa e malvagia, nota come il Brivido della Morte, gli Acchiappafantasmi vecchi e nuovi devono unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da un destino mortale e imprevedibile che, senza saperlo, potrebbe influenzare la storia della Terra con una seconda Era Glaciale".

L’arrivo nelle sale italiane della pellicola è fissato per il 28 marzo 2024. E se ancora non lo avete visto, qui potrete vedere il trailer ufficiale di Ghostbuster: Minaccia Glaciale.