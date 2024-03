Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il regista rivela: 'Ho parlato del film con Ivan Reitman'

Dopo il trailer finale di Ghostbusters: Minaccia glaciale, il regista del film ha rivelato di essere riuscito a confidarsi anche con Ivan Reitman per questo nuovo progetto.

Per chi non lo sapesse, Ivan Reitman è stato regista e creatore della leggendaria saga dei Ghostbusters. Il cineasta è scomparso a febbraio del 2022, e Gil Kenan, regista del nuovo Ghostbusters: Minaccia glaciale, è riuscito a parlargli del film prima che Reitman scomparisse. Queste le sue parole a The Hollywood reporter:

“Abbiamo proposto a Ivan una versione quasi completa della trama di questo film prima della sua scomparsa, e questo è stato davvero significativo. Ovviamente non sapevamo che non sarebbe stato con noi per il film, ma la sua convalida della proposta e la sua gioia nel sentirla è stata qualcosa che ci ha fatto andare avanti con la scrittura. È stata una conversazione in evoluzione e sono ovviamente molto grato a Jason (figlio di Ivan Reitman) per avermi affidato il franchise della sua famiglia. Ma sono anche molto grato di aver potuto assistere in prima fila al profondo passaggio di testimone che è avvenuto in Ghostbusters: Afterlife tra Ivan e Jason".

Nel frattempo, sono uscite le previsioni al box office per Ghostbusters: Minaccia glaciale.

