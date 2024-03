Ghostbusters: Minaccia Glaciale, quando esce in Italia? Ce lo ricorda il trailer finale

"Per la prima volta, un gruppo di persone a New York morì di assideramento in pieno luglio": con queste parole, il trailer finale di Ghostbusters: Minaccia Glaciale presenta il nuovo terribile villain intenzionato a mettere fine all'intera umanità!

Ma non solo: l'entità demoniaca con cui dovrà confrontarsi la squadra di Ghobusters al completo, unendo l'esperienza dei cacciatori di fantasmi più "vecchi" alla freschezza dei più giovani, prenderà il controllo di tutti gli spettri che hanno costellato la carriera dei Ghostbusters, aggiungendo alla "squadra" anche nuove terribilità entità come vediamo nelle clip in anteprima del Drago delle fogne.

Ma quando Ghostbusters: Minaccia Glaciale arriverà nei cinema italiani? Il trailer finale ci ricorda che l'uscita prevista nelle sale è fissata per l'11 aprile, giusto in tempo per "rinfrescare" i primi giorni di primavera. Tutti i fan degli Acchiappafantasmi, però, dovranno guardarsi bene dagli spoiler: la pellicola, infatti, verrà distribuita negli Stati Uniti tra pochissimi giorni, il 22 marzo.

Il nuovo capitolo del franchise porterà avanti un'importante "operazione nostalgia": dopo il revival in Ghostbusters:Legacy, il sequel promette di riportare i fan dove tutto è iniziato. Tra l'iconica caserma dei pompieri, il ritorno del team originale di Acchiappafantasmi e dei fantasmi più famosi, Ghostbusters: Minaccia Glaciale sarà un bel viaggio tra i ricordi del fandom, con un piede nel passato e forse uno nel futuro di Ghostbusters!

