Ghostbusters: Minaccia Glaciale, qual è la trama del nuovo film di Ghostbusters?

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler tornerà dove tutto è iniziato, l'iconica caserma dei pompieri di New York, per riunirsi agli Acchiappafantasmi originali: negli anni trascorsi dalla loro ultima avventura, infatti, i Ghostbusters hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per sviluppare le tecnologie necessarie a rendere la lotta ai fantasmi più sicura ed efficace, ma tutto si complica a causa della scoperta di un antico artefatto che scatenerà una nuova, inarrestabile forza malvagia. Quando questo nuovo male si risveglierà, i vecchi e i nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale è diretto da Gil Kenan e scritto da Jason Reitman e Gil Kenan, ed è basato sul film del 1984 di Ivan Reitman Ghostbusters, scritto da Dan Aykroyd e Harold Ramis. Il film uscirà in Italia a marzo 2024 e arriverà in esclusiva al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

