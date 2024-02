Ghostbusters: Minaccia Glaciale, i personaggi originali saranno camei? Parla il regista

Ghostbusters: Minaccia Glaciale è uno dei sequel più attesi dell'anno, anche in virtù della presenza nel cast degli storici volti degli acchiappafantasmi originali. Ma che importanza avranno all'interno del film?

A darci qualche risposta in merito è proprio Gil Kenan, regista del nuovo episodio della saga, che promette che i personaggi interpretati da Dan Aykroyd, Bill Murray e Ernie Hudson saranno "molto più dettagliati": ricordiamo che i tre attori facevano "capolino" anche nel capitolo precedente, Ghostbusters: Legacy. Basta dare un'occhiata al trailer di Ghostbusters: Minaccia Glaciale per avere la prova che assisteremo ad un ritorno in grande stile, immaginato per anni dai fan dei primi due film.

Parlando ad SFX Magazine, Kenan ha approfondito ulteriormente questo aspetto, che sarà centrale nel lungometraggio di prossima uscita: "In ogni storia si arriva al punto in cui il compito di sopravvivere e di sconfiggere ciò che stai combattendo ti obbliga ad agire. È questo il momento più elettrizzante per me che sono fan dei Ghostbusters: vedere il loro coinvolgimento nella storia ridefinirsi, crescere e concretizzarsi in un modo che parla tanto alla promessa fatta dai due film originali quanto a ciò che si era intravisto nei campi fuori Summerville in Ghostbusters: Legacy. C'è un filo diretto che parte da lì e arriva a chi sono adesso e a come si comportano all'interno della nuova storia".

Kenan ha aggiunto che i tre acchiappafantasmi originali verranno trattati come personaggi a tutto tondo, cosa che sarebbe stata impossibile con delle brevi apparizioni: "Avevamo il dovere di rendere quei personaggi leggendari parte integrante di questa storia".