Ghostbusters: Minaccia Glaciale, Paul Rudd temeva di rompere la Ecto-1: 'Non schiantarti'

Ci sono cose a cui non ci si abitua facilmente, neanche quando si vive ormai da anni passando da un set all'altro: Paul Rudd, ad esempio, con quell'animo da eterno bambinone che si ritrova, di produzioni importanti ne ha vissute parecchie, ma nel mettere piede sul set di un nuovo Ghostbusters ha comunque provato una certa strizza.

L'attore recentemente apparso nel nuovo trailer di Ghostbusters: Minaccia Glaciale aveva in effetti una paura ben precisa: quella di distruggere la Ecto-1, l'iconico veicolo con il quale gli Acchiappafantasmi imperversano sui nostri schermi ormai da appena 40 anni.

"Vestire il costume dei Ghostbusters e guidare la Ecto-1 è stata una vera forza. Sapete, non è che ne esistano molte di automobili come quella. Non ne hanno costruito una nuova per questo film. È abbastanza folle pensare: 'Questa è la Ecto-1 del primo Ghostbusters e io la sto guidando'. Poi pensi: 'Mer*a'. Cominci a pensare: 'Oddio, sto guidando la vera Ecto-1, è una cosa straordinaria' e poi: 'Non schiantarti'. Cominci a sentirne il peso, fisicamente e metaforicamente" sono state le sue parole. E voi, pensate che sareste riusciti a guidare un veicolo tanto iconico con più disinvoltura del povero Paul? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate le nuove foto del villain di Ghostbusters: Minaccia Glaciale.