Ghostbusters: Minaccia Glaciale, inizio 'tiepido' al box office USA

Ghostbusters: Minaccia Glaciale ha iniziato la sua run al box office negli Stati Uniti, e in attesa del lancio in Italia - previsto dal prossimo 11 aprile - diamo un'occhiata ai primi risultati ottenuti al botteghino.

Come segnalato da Variety, Ghostbusters: Minaccia Glaciale è partito con circa 16 milioni di dollari di biglietti venduti in Nord America nel primo giorno d'apertura, venerdì 22 marzo, quando è stato proiettato in un totale di 4.345 sale: una cifra che corrisponde quasi perfettamente all'esordio da 16,6 milioni di dollari guadagnati dal suo predecessore, Ghostbusters: Legacy, nel giorno della sua apertura nel novembre 2021.

Il sequel della commedia fantascientifica di Sony raggiungerà facilmente la vetta delle classifiche nazionali, anche se considerando il suo budget di produzione di 100 milioni di dollari - maggiore a quello di Legacy, costato 75 milioni di dollari - non potrà permettersi errori e soprattutto dovrà sperare in buoni risultati dal box office internazionale. Si prevede un'apertura nazionale da 44 milioni di dollari sull'intero week-end, molto simile a quella del film del 2021 che alla fine chiuse la sua run con un incasso domestico di 129 milioni di dollari e 204 milioni di dollari in tutto il mondo.

Non perfetto, tuttavia, il punteggio Cinema Score, che segnala un voto B+ (Legacy aveva ottenuto un A-.) e l'ombra di Godzilla X Kong: Il nuovo impero di Warner Bros. e Legendary si sta avvicinando.

Nel frattempo, si parla già di un possibile Ghostbusters 5.

