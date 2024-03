Ghostbusters: Minaccia glaciale, inizia una nuova era per New York nel trailer finale

Una nuova era glaciale minaccia New York ma non solo: la sfida per i vecchi e i nuovi Ghostbusters si fa sempre più incalzante nel trailer finale di Ghostbusters 4!

Se abbiamo già conosciuto il nuovo villain di Ghostbusters: Minaccia Glaciale preparatevi perché non sarà l'unica entità a dar filo da torcere agli Acchiappafantasmi. Il quarto capitolo della saga rappresenta un ritorno al passato e non solo per via dell'ambientazione: se sarà la Caserma dei pompieri di New York City, cara ai tanti fan del franchise, a fare da sfondo alla reunion, allo stesso tempo torneranno anche vecchie e malvagie conoscenze che si uniranno al villain principale per trovare finalmente vendetta.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale sarà pieno zeppo di fantasmi e per fronteggiare queste oscure entità servirà tutta la forza delle due squadre: gli iconici Dr. Winston Zeddemore di Ernie Hudson e Dr. Peter Venkman di Bill Murray si uniranno alla famiglia Spengler e Gary Grooberson di Paul Rudd. Atteso anche Dan Aykroyd che riprende i panni di Dr. Ray Stantz, Annie Potts come Janine Melnitz e William Atherton come Walter Peck. Ma cosa sta attaccando New York in piena estate? La città si ricopre di ghiaccio e un'entità spaventa a morte (letteralmente) le persone: così spiega il Dr. Hubert Wartzki di Patton Oswalt mentre il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si fa sempre più sottile.

Manca sempre meno all'uscita del quarto capitolo di Ghostbusters: il film di Gil Kenan arriverà nelle sale statunitensi il 22 marzo mentre il calendario italiano segna il debutto per l'11 aprile. Nell'attesa, potete scoprire un piccolo aneddoto su Paul Rudd e la mitico Ecto-1!