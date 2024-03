Ghostbusters: Minaccia Glaciale, quanto incasserà il nuovo film? Le previsioni box office

Dopo il trailer finale di Ghostbusters: Minaccia Glaciale è quasi tutto pronto per il lancio del nuovo film Sony Pictures nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, in queste ore sono emersi anche le prime analisi di mercato sugli incassi al box office.

Stando agli analisti, il sequel di Ghostbusters Legacy andrà a raccogliere un ottimo bottino tra i 43 e i 45 milioni di dollari da 4.300 sale al suo debutto nei cinema del Nord-America, un risultato che corrisponderebbe a quello del film del 2021, che aprì con 44 milioni di dollari di incasso nel suo primo week-end di programmazione in un momento storico in cui i cinema stavano lentamente iniziando a riprendersi dal COVID.

Quel film, un revival della saga a 30 anni dell'ultimo episodio (lo sfortunato reboot al femminile del 2016 non conta in questa timeline), alla fine aveva incassato 129,3 milioni di dollari in Nord America e 204 milioni di dollari in tutto il mondo, contro un budget di 75 milioni di dollari. Ghostbusters: Minaccia Glaciale ha avuto un budget di 100 milioni di dollari, quindi dovrà cercare di superare il risultato del film precedente per andare in profitto.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale uscirà l'11 aprile prossimo nelle sale italiane. Per altri contenuti, ecco tutto quello che dovete sapere su Ghostbusters: Minaccia Glaciale.

