Ghostbusters - Minaccia glaciale è una grossa delusione: la videorecensione

Come vi dicevamo nella nostra recensione di Ghostbusters Minaccia glaciale il nuovo capitolo del franchise purtroppo delude le aspettative. Ve lo raccontiamo anche con la nostra videorecensione di Ghostbusters 4.

Come vi raccontavamo però Ghostbusters - Minaccia Glaciale è un film purtroppo al di sotto delle aspettative da diversi punti di vista. Sia per quanto riguarda la narrativa sia per la messa in scena. Ma funzionano poco anche i personaggi o la computer grafica.

Poche le note positive in Ghostbusters - Minaccia glaciale: per esempio Kumail Nanjiani, che spicca decisamente sul resto del cast; oppure la sequenza iniziale che tiene davvero incollati alla poltrona.

Solo che le citazioni al passato sono veramente tante (alcuni direbbero troppe), elementi che superano di gran lunga il resto che Ghostbusters Minaccia glaciale mette sul piatto. Tutto è prevedibile e senza un vero e proprio guizzo, per un film che intrattiene poco e diverte giusto in qualche momento.

E voi invece che ne pensate? Diteci la vostra nello spazio commenti qua sotto, noi vi lasciamo al crollo di Ghostbusters Minaccia glaciale al box office.

