Ghostbusters - Minaccia glaciale, il nuovo film è ispirato alla mitica serie tv animata

Invece di ispirarsi al primo film della saga cinematografica di Ivan Reitman, il nuovo Ghostbusters - Minaccia glaciale cercherà riferimenti in un altra parte della saga. Nuovi spettri verranno introdotti nel sequel di Legacy, in cui New York rischia di essere completamente congelata da una forza malvagia.

Il regista Gil Kenan ha dichiarato che il film ha preso parecchia ispirazione dalla serie televisiva animata The Real Ghostbusters, ricordata per diverse idee piuttosto stravaganti. Ghostbusters - Minaccia glaciale è stato anticipato di pochi giorni rispetto all'uscita iniziale americana prevista a metà marzo.

Intervistato da Empire, Kenan ha spiegato che il film si è ispirato alla serie soprattutto per quanto riguarda i cattivi:"Villain selvaggi, originali e quanto mai strani. Volevamo portare la libertà e l'audacia di quello show in questo film. Penso che sorprenderà le persone quanto sia grande questo film".

Non solo la serie animata. Il produttore e regista del film precedente, Jason Reitman, ha spiegato che diverse produzioni cinematografiche degli anni '80 hanno contribuito a influenzare la lavorazione di Minaccia glaciale, così come I Tenenbaum di Wes Anderson.



"John Hughes è stato un grande punto di riferimento. Quella dinamica da famiglia in station wagon, che vive in una casa fatiscente, gli adolescenti che si ribellano ai genitori. Trevor [Finn Wolfhard] ha 18 anni ora quindi è come dire 'Sono un adulto!'. Volevamo quell'atmosfera alla Tenenbaum di una famiglia che vive sopra l'altra... ma nella caserma dei Ghostbusters. Vediamo la caserma molto più spesso rispetto a qualsiasi altro film precedente dei Ghostbusters. Che sensazione c'è a dormire lì, a fare il bucato lì? Com'è la soffitta?".



Nel cast del film ritroviamo Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e le star storiche del franchise Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, Bill Murray e William Atherton. Prima di attendere il film nelle sale il 28 marzo potete leggere la recensione di Ghostbusters Legacy.