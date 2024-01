Ghostbusters Minaccia glaciale, il film introdurrà un 'nuovo' Egon Spengler

Il comico britannico James Acaster si è unito ufficialmente al team dei Ghostbusters in previsione del nuovo sequel del film, Minaccia glaciale. Nel film torneranno i protagonisti di Legacy per affrontare una forza malvagia che tenterà di congelare completamente la città di New York City, di nuovo location principale della saga.

A parte un ruolo nel live action di Cenerentola nel 2021, quello in Ghostbusters: Minaccia glaciale è il primo ruolo importante a Hollywood per James Acaster.

Secondo quanto riporta Empire, il comico interpreterà Lars Pinfield, descritto come 'l'uomo responsabile di alcune delle nuove tecnologie finanziate dal Winston di Ernie Hudson'.



In base a quanto raccontato da Jason Reitman, anche se il personaggio di Acaster non farà parte della famiglia Spengler, gli spettatori lo troveranno comunque familiare, poiché 'si inserisce davvero nello stile di Egon Spengler'.



Il film è scritto e diretto da Gil Kenan, Ghostbusters: Minaccia glaciale è ispirato alla serie animata molto apprezzata dai fan negli anni '90 e riporterà sullo schermo la maggior parte delle star viste nel film precedente: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace, oltre alle new entry Patton Oswalt e Kumail Nanjiani.

Nel cast anche le 'vecchie glorie' del dittico anni '80, gli acchiappafantasmi storici Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Bill Murray, oltre a Annie Potts e William Atherton.



Recuperate su Everyeye la recensione di Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman.