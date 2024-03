Ghostbusters: Minaccia Glaciale crolla al box office: -68% al secondo week-end

Mentre Godzilla e Kong domina il botteghino, il nuovo film Sony Pictures Ghostbusters: Minaccia Glaciale ha letteralmente frenato gli incassi nel suo secondo week-end di programmazione, crollando ad un -68%.

Nonostante le festività di Pasqua, il che significa che molte persone affolleranno i cinema, gli spettatori sembrano preferire a Ghostbusters: Minaccia Glaciale le tante alternative in programmazione, dal nuovo arrivato Godzilla e Kong, che sta sbaragliando la concorrenza e le previsioni, al sempreverde Dune: Parte 2, che dopo un mese di programmazione continua a fare bene, passando per il film d'animazione Kung-Fu Panda 4, scelta ideale per tutta la famiglia.

Di fronte a questi tre 'assi pigliatutto', Ghostbusters: Minaccia Glaciale non riesce a tenere botta ma quest'ultimo è fortemente in difficoltà: dopo un weekend di apertura tutto sommato buono da 43 milioni di dollari, il sequel di Ghostbusters Legacy ha registrato un secondo week-end da 14 milioni di dollari, un crollo del -68%. rispetto alla scorsa settimana. Probabilmente il passaparola negativo ha tenuto lontano il pubblico, e adesso il film rischia di guadagnare meno di Ghostbusters II del 1989 (112 milioni di dollari non adeguati all’inflazione) e restare addirittura sotto la soglia dei 100 milioni a livello mondiale (attualmente è a 79 milioni): sarebbe un disastro, considerato che il budget è di circa 100-110 milioni di dollari.

Di fronte a questi numeri, un Ghostbusters 5 sembra sempre meno probabile nonostante le speranze del cast.

