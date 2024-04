Ghostbusters Minaccia Glaciale, come finisce il film e cosa innesca per il futuro

Nonostante le entrate di Ghostbusters: Minaccia Glaciale siano crollate del 68% al box office rispetto al weekend precedente, e molto probabile che la saga possa continuare con futuri sequel.

Ma in che modo il finale della pellicola influisce sui progetti futuri della saga? Dopo la sconfitta del temibile Garraka, Il fatto che il film, nonostante l’assenza di scene post-credit, si concluda con i fantasmi fuggiti che creano scompiglio a New York, suggerisce che il prossimo sequel di Ghostbusters prevederà che la squadra si cimenti nuovamente nella caccia ai fantasmi fuggiti. Forse uno degli spiriti sarà considerato una minaccia importante per la città? O si presenterà un pericolo ben più grande rispetto a quello precedente?

Ben prima dell’uscita del film, il regista Gil Kenan aveva dichiarato di avere già in mente numerose idee per degli eventuali sequel della nuova saga di Ghostbusters: "Jason e io amiamo davvero Ghostbusters. Amiamo questi personaggi e saremmo davvero felici se il pubblico fosse disposto a continuare a vivere avventure con loro. Se il pubblico la pensa così, allora già sappiamo quali saranno le prossime storie". Non resta quindi che attendere novità ufficiali su dei possibili seguiti del franchise. E se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Ghostbusters: Minaccia glaciale.

