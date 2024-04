Ghostbusters Minaccia Glaciale, come si collega ai vecchi film della saga?

Ghostbusters Minaccia Glaciale ha un grande obiettivo: farci morire di nostalgia. Così come Ghostbusters Afterlife, uscito nel 2021 - che in Italia conosciamo come Ghostbusters: Legacy - l’ultimo esponente della saga che ha attraversato quattro decenni punta tanto sul fanservice.

Con il film del 2021 sono stati introdotti nuovi personaggi, in quello che potremmo definire un reboot mascherato da sequel. Scelta saggia, se si considera che il reboot “puro” del 2016 non fu accolto a braccia aperte, per usare un eufemismo. Ne parliamo approfonditamente nella nostra analisi del franchise di Ghostbusters. Ma quali sono quindi i punti che connettono quest’ultima pellicola con i film precedenti nonché i primissimi della saga usciti nel 1984 e nel 1989? Oggi li analizziamo parlandovi dei personaggi, al netto degli elementi immancabili tra cui l'indimenticabile Ecto-1, il rilevatore di energia psicocinetica, gli zaini protonici o la trappola per fantasmi.

Come sottolineato, i nuovi personaggi vengono introdotti a piccoli sorsi, ma soprattutto non sono inseriti senza una logica dietro. Tra questi ritroviamo Trevor Spengler, interpretato da Finn Wolfhard (Stranger Things). Questo personaggio, oltre a contribuire nel donare un ricercato “effetto Stranger Things” ai nuovi film, è nientemeno che il nipote di Egon Spengler. Un altro tassello importante nel mosaico che collega l’ultimo film con gli originali Ghostbuster è Phoebe Spengler, interpretata da Mckenna Grace. Come suggerisce il cognome, è l’altra nipote di Egon nonché sorella minore di Trevor. In questo caso il trucco e parrucco parlano da soli: capelli ricci e occhiali neri sono tratti inconfondibili, che richiamano senza mezzi termini il look dell’indicmenticabile Acchiappafantasmi originale.

Il trio Spengler si completa con Callie, figlia di Egon e madre di Trevor e Phoebe. Un personaggio forse leggermente stereotipato, madre single alla ricerca di un nuovo posto nel mondo durante il primo Afterlife. L’attrice che presta le sembianze alla figlia di Egon è Carrie Coon. Oltre alla famiglia di Egon, nell’ultimo capitolo del franchise fanno ritorno gli Acchiappafantasmi originali, tra cui Ray (Dan Aykroyd), Zeddemore (Ernie Hudson) e Peter Venkman (Bill Murray). Se ancora non lo aveste fatto, vi consigliamo di immergervi nella nostra recensione di Ghostbusters Minaccia Glaciale, al quale abbiamo riservato una "glaciale" accoglienza.

GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO STEELBOOK 2 (4K Ultra HD Blu è uno dei più venduti oggi su