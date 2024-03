Ghostbusters - Minaccia glaciale, Carrie Coon:'Ecco cosa apprezzo del ruolo di Callie'

Carrie Coon è pronta a tornare nel nuovo capitolo di Ghostbusters, dal titolo Ghostbusters - Minaccia glaciale, diretto da Gil Kenan che prende il posto di Jason Reitman, rimasto alla produzione della saga dopo aver diretto Legacy. Coon interpreterà nuovamente Callie Spengler, al fianco dei figli in una nuova avventura.

Su Everyeye potete leggere tutto quello che c'è da sapere su Ghostbusters - Minaccia glaciale. Intervistata da The Hollywood Reporter, Carrie Coon ha parlato del suo personaggio, Callie Spenger:"Callie sembra una mamma molto reale che forse non è sempre bravissima nel suo ruolo, che commette errori a cui deve riparare. Questo per me è aderente alla realtà in un modo in cui le mamme dei film non lo sono sempre, specialmente quando assolvono ad una funzione nella storia come Callie in questo secondo film".



Coon ha ringraziato gli autori:"Apprezzo semplicemente che i co-sceneggiatori [Reitman e Kenan] scrivano sempre una dinamica familiare che sembra molto molto reale, anche se stiamo cacciando fantasmi".

L'attrice ha ammirato la consapevolezza di Jason Reitman nel passare il testimone a Gil Kenan dopo la scomparsa di Ivan Reitman a pochi mesi dall'uscita di Ghostbusters - Legacy:"È un processo così profondo e lungo e l'unico modo è attraversarlo. Rispetto molto Jason per conoscersi abbastanza bene da capire che doveva fare quel passo indietro. Era comunque sul set con noi e ancora molto presente ma quando lo vedevi era molto chiaro quanto fosse tangibile l'esperienza. C'era quella sensazione che suo padre non avrebbe potuto vedere questo. È come se i tuoi genitori non incontrassero mai il tuo bambino. È così profondo".



Scoprite le previsioni su quanto incasserà Ghostbusters - Minaccia glaciale al cinema.

DUNE: PARTE DUE STEELBOOK 3 (4K Ultra HD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su