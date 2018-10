Ghostbusters: Melissa McCarthy risponde alle critiche ricevute dal film

Melissa McCharty, fra le protagoniste del reboot al femminile di Ghostbusters, nel corso di una recente intervista ha risposto alle numerose critiche ricevute dal film.

La star si è domandata cosa ci sia di sbagliato nei fan che, dopo l'uscita del film, hanno iniziato a sostenere che il nuovo capitolo della saga gli avesse rovinato l'infanzia. "Frasi del genere sono un po' ridicole al giorno d'oggi, stridono non poco con l'epoca in cui stiamo vivendo" ha dichiarato l'attrice. "Senza escludere il fatto che la dice lunga su che tipo di infanzia hai avuto, se è bastato un film uscito trentacinque anni per rovinartela. Immagino che siano problemi tuoi, quindi non incolpare noi."

Melissa McCarthy ha continuato: "Non so perché la gente abbia così tanta paura delle donne, è affascinante per me e non so come spiegarlo. Come mamma di due figlie dico sempre, 'Sii te stessa e non arrenderti mai di fronte a nulla."

Ad arrendersi però dovrebbe essere purtroppo il nuovo corso del franchise, che proprio a causa delle numerose critiche ricevute a seguito del genderswap è molto improbabile che ritorni con dei sequel nell'immediato futuro. Il film del 2016 diretto da Paul Feig, infatti, è andato piuttosto male al botteghino e la Paramount difficilmente sarà incentivata a produrre un secondo capitolo.

