Ghostbusters: Legacy, nel trailer internazionale le scene con la vecchia attrezzatura

Nella versione internazionale del trailer di Ghostbusters: Legacy uscito qualche ora fa si vedono i giovani protagonisti del film, Phoebe (Mckenna Grace), ossessionata dalla scienza, insieme al suo amico (Logan Kim) che testano le antiche apparecchiature per catturare i fantasmi. Il film, diretto da Jason Reitman, uscirà la prossima estate.

In Ghostbusters: Legacy, Phoebe e la sua famiglia, composta dal fratello Trevor (Finn Wolfhard) e dalla mamma single Callie (Carrie Coon), sono al verde e costretti a trasferirsi a Summerville, in Oklahoma. Lì il professore e sismologo della scuola estiva Grooberson (Paul Rudd) viene a conoscenza dei primi eventi paranormali in oltre trent'anni. Quando una nuova minaccia soprannaturale sorge, il mondo dovrà fare appello ad una nuova generazione di acchiappafantasmi per salvare la situazione.



La genesi di Ghostbusters: Legacy (in originale Ghostbusters: Afterlife), iniziò quando lo sceneggiatore e regista Jason Reitman immaginò una ragazza di dodici anni che portava uno zaino protonico; il personaggio prese forma e divenne Phoebe, interpretata da Mckenna Grace.

"Non sapevo chi fosse ma l'ho vista con uno zaino protonico e questa storia ha iniziato a formarsi. E si è formata in molti anni, in realtà" spiegò Jason Reitman qualche mese fa.

Phoebe, Trevor e il signor Grooberson potrebbero avere una mano dalla generazione originale ancora sopravvissuta: Ray Stantz (Dan Aykroyd), Winston Zeddemore (Ernie Hudson) e Peter Venkman (Bill Murray), i cui personaggi non sono stati rivelati nel trailer ma annunciati in precedenza.

Ieri è stato pubblicato il primo trailer di Ghostbusters: Legacy, con il logo iconico del franchise Ghostbusters aggiornato per il terzo capitolo.