Ghostbusters: Legacy, per Sigourney Weaver è un film degno del franchise!

Nel corso di un'intervista concessa a ET Canada, Sigourney Weaver ha parlato del suo ritorno al franchise di Ghostbusters ben 37 anni dopo la prima volta e ha detto anche la sua sull'ultimo capitolo in uscita, Ghostbusters: Legacy. L'attrice si è espressa in maniera molto positiva sul film di Jason Reitman, definendolo degno dei suoi predecessori.

Come sappiamo, Sigourney Weaver tornerà in Ghostbusters: Legacy nei panni di Dana Barrett, l'interesse sentimentale di Peter Venkman apparsa sia nel primo film cult Ghostbusters che nel sequel Ghosbusters II. Avendo come regista Jason Reitman, figlio del regista dei film originali Ivan Reitman, Weaver ha affermato che Legacy è un sequel degno dei suoi predecessori. "Ha tantissimo cuore. E' molto divertente, ha molto fascino e sorprenderà tutti. E' semplicemente un film meraviglioso".

Proprio Jason Reitman, in una precedente intervista, ha spiegato perché ha deciso di girare un nuovo Ghostbusters: "Per i primi 40 anni della mia vita mi è stata posta una domanda più di ogni altra. Non era quando mi sarei sposato. Non era quando avrei avuto dei figli. O come stavo. Era: hai intenzione di fare un nuovo film di Ghostbusters? E alla fine l'ho fatto. E negli ultimi tre anni le persone mi hanno chiesto 'Oh, cos'è cambiato, perché?' E la risposta è la stessa di sempre: c'era una storia che dovevo raccontare. E volevo fare un film per mio padre. E volevo fare un film per mia figlia".

Con il ritorno del cast originale che comprende Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver come detto, e Annie Potts, Ghostbusters: Legacy uscirà esclusivamente al cinema. Nel cast principale troveremo anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd. L'uscita di Ghostbusters: Legacy è fissata per l'11 novembre 2021 nelle sale italiane.