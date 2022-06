Ghostbusters: Legacy, il sequel arriverà a dicembre 2023!

Voglia di tornare a caccia di fantasmi e di far attenzione a non incrociare i flussi? Niente paura, perché la saga di Ghostbusters non ha assolutamente intenzione di fermarsi qui: che un sequel di Ghostbusters: Legacy sarebbe prima o poi arrivato era cosa praticamente certa, ma pochi minuti fa è finalmente giunta la tanto attesa ufficialità.

Già a inizio giugno erano state diffuse alcune informazioni sul sequel di Ghostbusters: Legacy, che proprio come l'ultimo capitolo della saga potrà contare sulla regia di Jason Reitman (figlio del compianto Ivan Reitman, regista dei primi, amatissimi film del franchise) e sulla scrittura di Gil Kenan: ma quando potremo tornare in sala a goderci le avventure di Trevor, Peter, Ray e soci?

La fumata bianca è arrivata proprio in questi istanti: come annunciato dai già citati Jason Reitman e Gil Kenan, infatti, il sequel di Ghostbusters: Legacy (attualmente ancora senza titolo) vedrà la luce il 20 dicembre del 2023, permettendoci quindi di trascorrere le vacanze natalizie in compagnia dei nostri acchiappafantasmi e di concludere in bellezza il prossimo anno.

Al momento, naturalmente, non sono ancora stati diffusi dettagli circa la trama del film: ciò che è certo, però, è che sarà New York a fare da sfondo alle nuove avventure dei nostri, che torneranno a farsi ospitare dalla leggendaria caserma dei primi film. Nell'attesa di questo nuovo sequel, comunque, vi lasciamo qui la nostra recensione di Ghostbusters: Legacy.