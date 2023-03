Ghostbusters Legacy, il regista condivide in un post il set del sequel

Jason Reitman, regista di Ghostbusters - Legacy (Ghostbuster: Afterlife in lingua originale), ha appena pubblicato una foto che fornisce un primo sguardo sul set del sequel in arrivo il 20 dicembre 2023.

L'immagine mostra Reitman stesso in compagna di Gil Kenan (co-sceneggiatore della pellicola del 2021 e del sequel in uscita) mentre si trovano in una caserma dei pompieri. Così scrive nell'introduzione: "Firehouse", con l'aggiunta dell'emoji di un fantasma. La parola si riferisce al titolo provvisorio del film, suggerendo al contempo un possibile ritorno nella celebre ambientazione newyorkese e – nello specifico – nel quartier generale dei Ghostbusters. E a quanto pare i progetti del franchise non terminano qui: Tom Rothman conferma altri sequel di Ghostbusters!

Così ha dichiarato Kenan, che ha già lavorato per prodotti del calibro di Monster House, Poltergeist e Scream: "È un vero onore afferrare lo zaino protonico e mettersi dietro la macchina da presa per il prossimo capitolo della saga sulla famiglia Spengler. Se soltanto potessi tornare al 1984, e dire al ragazzo nella sesta fila del Mann Valley West che un giorno avrebbe diretto un film di Ghostbusters..."

Ad aggiungere dettagli sul film in lavorazione è Ernie Hudson, lo storico interprete di Winston Zeddemore: "Jason Retiman – che faceva già parte del secondo film, perché è il bambino che della parte iniziale – mi ha lasciato un bellissimo ricordo di quando girava tra i set di entrambi i film. So che è cresciuto con quelle storie, per lui sono davvero importanti, e non sorprende che abbia scritto un'ottima sceneggiatura, né tantomeno che si sia affermato come un regista eccelso. La sua bravura non ha davvero limiti, e quando è iniziato tutto questo, sapendo che Jason era coinvolto, ho avuto la sensazioni che sarei stato davvero, davvero entusiasta del risultato finale. Quando sono andato sul set per la prima volta e ho visto Sigourney Weaver, Bill [Murray] e Dan [Aykroyd]... be', è stata un'esperienza indescrivibile. Voglio dire, so che sembrerà strano, ma quel quadretto mi ha commosso".

Se non l'hai ancora letta, ecco la recensione di Ghostbusters - Legacy.