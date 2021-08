Ghostbusters: Legacy, il nuovo promo conferma l'uscita esclusiva al cinema!

Dopo i dubbi legati alle distribuzioni ibride dei film che sono arrivati e stanno arrivando in contemporanea al cinema e in streaming, soprattutto in casa Warner Bros. e Disney, è arrivato in rete un nuovo promo di Ghostbusters: Legacy che conferma la volontà di Sony Pictures di puntare sull'uscita nelle sale.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'account ufficiale dell'atteso sequel ha pubblicato un breve filmato della durata di 22 secondi che conferma che Ghostbusters: Legacy debutterà in esclusiva nei cinema di tutto il mondo questo novembre. Per quanto riguarda l'Italia, per la precisione il film verrà reso disponibile a partire dall'11 novembre.

Ambientato diversi anni dopo gli eventi dei capitoli originali, il film seguirà una nuova generazione di giovani acchiappafantasmi interpretati da McKenna Grace, Finn Wolfhard e Logan Kim. Il film firmerà inoltre l'atteso ritorno dei membri storici del cast di Ghostbusters: Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts.

Questa nuova avventura dei Ghostbusters vede come protagonista una piccola famiglia formata da Callie (Carrie Coon) e i suoi due figli, Phoebe (Grace) e Trevor (Wolfhard). Dopo essere rimasti senza un soldo, i tre si sono dovuti traferire a Summerville in una fattoria isolata ereditata dopo la morte del nonno. Nella cittadina iniziano a manifestarsi degli strani fenomeni sismici che richiameranno l'attenzione dell'insegnante dei ragazzi, Mr. Grooberson (Paul Rudd), che ipotizza si tratti di attività paranormali.



Nel frattempo, dal CinemaCon sono arrivate le prime reazioni su Ghostbusters: Legacy.