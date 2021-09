Ghostbusters: Legacy, la prima immagine del nuovo fantasma Muncher!

L'ultimo trailer di Ghostbusters: Legacy, il terzo capitolo del franchise, mostra i ragazzini protagonisti del film a bordo dell'Ectomobile, mentre inseguono un nuovo fantasma di nome Muncher in una piccola cittadina dell'Oklahoma. Ora Sony Pictures ha pubblicato un paio di nuove foto dello spettro blu simile a Slimer.

A pubblicare le immagini è il magazine Empire nel numero celebrativo "Ghostbusters", in edicola negli USA dal 30 settembre.

La prima immagine mostra la nuova generazione di Acchiappafantasmi, tra cui l'occhialuta Phoebe (Mckenna Grace), insieme a Trevor (Finn Wolfhard), Lucky e Podcast (Celeste O'Connor e Logan Kim).



Successivamente si vede Muncher, apparentemente impegnato a smontare un idrante. Slimer adorava riempirsi la bocca di hot dog dei venditori ambulanti di New York, e dato che Muncher ha una costituzione molto simile, non è difficile immaginare che si sia appena rimpinzato di cibo e ora abbia bisogno dell'acqua dell'idrante per mandar giù tutto quanto.

Slimer doveva basarsi su John Belushi ma probabilmente saprete che i designer non hanno rispettato granché le indicazioni. Nei giorni scorsi è stato pubblicato un nuovo poster di Ghostbusters: Legacy.

L'ultimo trailer pubblicato mostra altri dettagli sul cibo, come quello in cui il personaggio di Paul Rudd, il signor Grooberson, si meraviglia che i mini-marshmallow Stay Puft prendono vita sullo scaffale del supermercato e fanno l'amore tra loro.

Il film riporterà sullo schermo i membri del cast originale, tra cui Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Annie Potts, insieme alla new entry Carrie Coon. Diretto dal figlio di Ivan Reitman, che diresse i primi due film, Jason Reitman, Ghostbusters: Legacy è co-scritto da Reitman jr. e Gil Kenan.



Ghostbusters: Legacy aprirà la nuova edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.