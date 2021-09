Ghostbusters: Legacy, ecco il nuovo poster, c'è una nuova data d'uscita per l'Italia

Sony Pictures ha diffuso in rete un nuovissimo poster italiano per Ghostbusters: Legacy, l'attesissimo sequel del franchise originale che porterà un nuovo cast all'attenzione del pubblico ma dove torneranno anche i volti storici della saga, compresi Bill Murray e Dan Aykroyd. Il poster, inoltre, mette in evidenza la nuova data d'uscita italiana.

Nel nuovo poster ufficiale italiano compaiono tutti i giovani protagonisti della nuova pellicola diretta da Jason Reitman più Paul Rudd, un'altra new entry nel cast del franchise. Li vediamo tutti circondare la celebre Ecto-1, la celebre automobile utilizzata dagli storici Ghostbusters negli anni '80 e ritrovata in un fienile dalla nipote del compianto Egon Spengler.

Nel poster possiamo leggere anche la nuova data d'uscita italiana del film che cambia e passa dall'11 novembre al 18 novembre 2021, l'uscita è quindi slittata di una settimana piena; Ghostbusters: Legacy uscirà da noi un giorno prima che negli Stati Uniti dove invece arriverà il 19 novembre 2021, avendo preso lo slot lasciato libero dal rinvio di Top Gun: Maverick, quest'ultimo spostato invece al 27 maggio 2022, si spera in maniera definitiva.

Nell'attesa di scoprire come sarà il film, Sigourney Weaver è sicura che Ghostbusters: Legacy è un film degno del franchise a cui appartiene: "Ha tantissimo cuore. E' molto divertente, ha molto fascino e sorprenderà tutti. E' semplicemente un film meraviglioso".

Con il ritorno del cast originale che comprende Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver come detto, e Annie Potts, Ghostbusters: Legacy uscirà esclusivamente al cinema. Nel cast principale troveremo anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd. L'uscita di Ghostbusters: Legacy è fissata lo ripetiamo per il 18 novembre 2021 nelle sale italiane.