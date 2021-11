Ghostbusters Legacy, Podcast di Logan Kim si presenta nella nuova featurette

Grazie ad una nuova featurette di Ghostbusters: Legacy oggi possiamo dare un’occhiata al personaggio interpretato da Logan Kim di nome Podcast. Quello dell’ultimo arrivato nell'universo di Ghostbusters è certamente un nome bizzarro e c’è un motivo dietro questa scelta.

Il regista Jason Rietman ha menzionato la necessità di un cambiamento "della tavolozza dei colori" per questo nuovo capitolo, infatti il film cambierà ambientazione rispetto alla solita Manhattan, e chissà cos’altro c’è in serbo per noi. I primi cambiamenti sono immediatamente riconoscibili nel trailer di Ghostbusters Legacy che vedrà il ritorno di una serie di amati personaggi del franchise ma introdurrà anche una generazione completamente nuova di eroi, con la featurette che potete vedere qui sopra che fa luce sul personaggio di Logan Kim, Podcast. Come suggerisce il suo soprannome, Podcast è diventato un giornalista improvvisato, indipendentemente dal fatto che qualcun altro lo stia effettivamente ascoltando o meno.



In Ghostbusters: Legacy, quando una mamma single (Carrie Coon) e i suoi due figli (Finn Wolfhard e Mckenna Grace) arrivano in una piccola città, iniziano a scoprire la loro connessione agli acchiappafantasmi originali e all'eredità segreta lasciata dal nonno. Il film è scritto da Jason Reitman e Gil Kenan. Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts torneranno nei loro ruoli iconici e amati.



Questa nuova attesissima pellicola sarà un sequel diretto di Ghostbusters II, con i protagonisti che sono discendenti dei personaggi originali. Tuttavia, il co-sceneggiatore Kenan ha precedentemente affermato che questo film ha lo scopo non solo di onorare i suoi predecessori, ma anche di accendere l'interesse per una nuova generazione di eroi. Non perdetevi la nostra recensione di Ghostbusters Legacy che uscirà al cinema il 18 novembre 2021.