Ghostbusters: Legacy, Paul Feig si congratula con Jason Reitman per il successo del film

Va tutto a meraviglia nell’universo di Ghostbusters, con l’uscita della nuova pellicola Ghostbusters: Legacy che si sta dimostrando un successo e le parole al miele tra il regista del reboot Ghostbusters del 2016, Paul Feig, e il regista dell’ultimo capitolo Jason Reitman, le cose non potrebbero andare meglio per il franchise.

Non è un segreto che il reboot di Ghostbusters del 2016 di Feig non sia stato particolarmente apprezzato da critica e fan e ciò ha portato la Columbia Pictures ad accantonare l'idea di un sequel e tuffarsi nel progetto Ghostbusters: Legacy. Mentre chiunque al posto di Feig avrebbe potuto esprimere un po’ di amarezza per come sono andate le cose, il regista ha fatto l’opposto congratulandosi su Twitter, come potete vedere nel post in calce alla notizia, con Reitman: “Congratulazioni enormi a @JasonReitman e all'intero #GhostbustersAfterlife cast e troupe per questo fantastico weekend di apertura. Il film è geniale. È così eccitante avere un'intera nuova generazione di acchiappafantasmi, e tante altre avventure ecto!!”

Feig è sembrato altrettanto entusiasta dell'arrivo del nuovo film nei cinema di tutto il mondo quanto lo erano gli spettatori, Ghostbusters Legacy ha ottenuto ottimi risultati al botteghino. Il regista ha scelto di sostenere il successo di Ghostbusters: Legacy in quanto coltiva una nuova generazione di fan di Ghostbusters e forse potrebbe aver lasciato qualche indizio per dei potenziali sequel o crossover in futuro. In ogni caso, Jason Reitman ha risposto al tweet: “Sei un artista di classe, un grande amico e un regista brillante. Il mio cuore è pieno di gratitudine per @paulfeig, il brillante cast e la troupe di ATC. Grazie per aver ampliato l'universo GB e avermi dato il coraggio di tentare un film”.



Il regista di Legacy ha visto il franchise nascere in prima persona quando suo padre, Ivan Reitman, ha diretto i primi due film. Vi lasciamo con la nostra recensione di Ghostbusters Legacy.