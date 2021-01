Ghostbusters: Legacy, nuovo sguardo ai giovani acchiappafantasmi in una foto del film

È passato ormai più di un anno dalla pubblicazione del trailer ufficiale di Ghostbusters: Legacy, e nella speranza di poter vedere finalmente il film nelle sale in estate, ecco arrivare in rete una nuova immagine ufficiale in esclusiva da Empire Megazine.

Curato da Edgar Wright per celebrare l'esperienza del grande schermo con la collaborazione di personalità quali Steven Spielberg, Spike Lee, Patty Jenkins, James Gunn e Guillermo del Toro, il nuovo numero della rivista conterrà infatti anche un'anteprima dedicata al nuovo capitolo degli acchiappafantasmi. La foto, che potete trovare in calce, mostra i giovani eredi dei Ghostbusters interpretati da McKenna Grace, Finn Wolfhard e Logan Kim a bordo dell'iconica Ecto-1.

Diretto da Jason Reitman, figlio del regista dei primi due capitoli della saga Ivan Reitman, il film ha un'uscita nelle sale fissata al prossimo 11 giugno. Tuttavia, come anticipato nei giorni scorsi, Hollywood si sta preparando a rinviare diverse pellicole, tra cui l'atteso film di 007 No Time To Die, ad autunno 2021.

La trama del film, lo ricordiamo, racconta la storia di una madre single e dei suoi due figli. Arrivati in una piccola città i ragazzini scoprono una connessione con gli Acchiappafantasmi originali e una segreta eredità lasciata dal nonno. Nel cast ritroveremo anche le star dei primi due film Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts.