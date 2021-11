Ghostbusters: Legacy, McKenna Grace alle prese con uno zaino protonico nella nuova clip

In Ghostbusters: Legacy le avventure si svolgono come una continuazione diretta dei due film originali, con nuovi giovani eroi che riportano in vita la tecnologia iconica degli acchiappafantasmi, come anticipa l’ultima clip rilasciata online.

IGN ha pubblicato un video, che potete vedere qui sopra, in cui Phoebe (McKenna Grace), nipote di Egon Spengler (Harold Ramis), prova uno zaino protonico originale rimasto a prendere polvere per qualche anno.



Dal regista Jason Reitman e dal produttore Ivan Reitman, arriva il prossimo capitolo dell'universo originale di Ghostbusters. Se siete curiosi potete già leggere la nostra recensione di Ghostbusters Legacy che vedrà al centro della trama una mamma single che insieme ai suoi due figli arrivano in una piccola città ed iniziano a scoprire la loro connessione con gli acchiappafantasmi originali e l'eredità segreta lasciata dal nonno. Il film è scritto da Jason Reitman e Gil Kenan, il regista e co-sceneggiatore Reitman è il figlio del regista originale Ivan Reitman.

I discendenti degli eroi originali degli anni ’80 saranno introdotti in questa nuova attesissima pellicola ma non mancheranno grandi ritorni. Infatti, il trailer finale di Ghostbusters Legacy ha mostrato una piccola anteprima di Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Pottsche che torneranno nei loro iconici ruoli. Ghostbusters: Legacy sarà al cinema dal 18 novembre 2021, siete curiosi di vederlo? Fatecelo sapere nei commenti!