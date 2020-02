Ghostbusters: Legacy, Mckenna Grace 'Il film è magnifico, ma l'originale non si batte'

Quest'estate arriverà nelle sale Ghostbusters: Legacy, atteso sequel della saga degli acchiappafantasmi, ma riuscirà il film di Jason Reitman a reggere il confronto con l'originale? Ne ha parlato la giovane Mckenna Grace, interprete di Phoebe, durante una recente intervista con Hollywood Life.

"Non riesco ancora a crederci, com'è successo? Come sono finita qua?" ha detto l'attrice. "Non saprei neanche come spiegare la gratitudine che provo nei confronti di questa esperienza, è stato fantastico lavorare in un Ghostbusters insieme a Finn, Carrie (Coon), Paul Rudd e Jason Reitman"

Senza svelare alcun dettaglio sulla trama del nuovo capitolo, l'attrice ha poi aggiunto: "Il nuovo film è assolutamente magnifico, anche se nulla è paragonabile all'originale, ma anche il nostro è molto bello."

Diretto da Jason Reitman su una sceneggiatura scritta dallo stesso regista a quattro mani con Gil Kena, il film vedrà nel cast anche Carrie Coon, Finn Wolfhard,, Paul Rudd, Celeste O’Connor, Logan Kim, Bokeem Woodbine, Oliver Cooper. Faranno inoltre ritorno dal film originale Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, mentre è stata confermata l'assenza di Rick Moranis.

La pellicola nelle sale americane l'8 luglio 2020, mentre per la release italiana è ancora indicato un generico "estate 2020". Per altri approfondimenti, vi lasciamo al trailer di Ghostbusters: Legacy.