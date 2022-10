Ghostbusters: Legacy, Mckenna Grace conferma il ritorno nel sequel!

Mckenna Grace, giovane star di Ghostbusters: Legacy, è stata intervistata da Comicbook e ha confermato la propria presenza nel sequel del film di Jason Reitman. Grace sarà nuovamente Phoebe nel film targato Sony Pictures e non ha nascosto il proprio grande entusiasmo per questo nuovo capitolo delle avventure degli Acchiappafantasmi.

"Faccio costantemente pressioni su Jason Reitman, il nostro regista. Cerco sempre di capire quale sia la storia. Non ne ho letteralmente la minima idea. Se sapessi di un film Marvel o di Ghostbusters sarei seduta qui a dire 'Non ne ho idea e mi sta facendo impazzire'. Sono solo entusiasta di farne un secondo. Entusiasta di essere Phoebe" ha dichiarato Grace.



Il seguito di Ghostbusters: Legacy - in originale Afterlife - sinora è stato semplicemente descritto come 'il prossimo capitolo della storia della famiglia Spengler'. Jason Reitman dirigerà anche il sequel così come il precedente capitolo, ereditando il franchise dal padre; Ivan Reitman è scomparso poco dopo l'uscita del film e girò i primi due celebri capitoli degli anni '80.



Al momento non sono stati confermati i nomi dei membri del cast che saranno in questo sequel, oltre a Mckenna Grace. Il secondo capitolo tornerà ufficialmente a New York dopo il cambio di location del film precedente. In Legacy hanno recitato Carrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Paul Rudd, con il ritorno del cast storico composto da Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts.



