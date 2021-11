Ghostbusters: Legacy, McKenna Grace ammette: 'ho pianto dall'emozione sul set!'

Tutti i fan di Ghostbusters hanno atteso con ansia questo nuovo capitolo del franchise che ha introdotto giovani nuovi acchiappafantasmi. Tra queste giovani leve c’è anche McKenna Grace che ha interpretato Phoebe Spengler, la nipote di Egon Spengler (Harold Ramis) in Ghostbusters: Legacy e ha ammesso di essersi emozionata molto sul set.

Grace ha solo 15 anni, ma ha già una carriera alle spalle da veterana avendo recitato in The Vampire Diares, Once upon a time, Le terrificanti avventure di Sabrina, Captain Marvel, The Haunting of Hill House e I, Tonya. Intervistata da The Hollywood Reporter, la star ha rivelato di essere scoppiata in lacrime la prima volta che è stata sul set del film:



"Ho pianto. Ho pianto quando sono entrato per la prima volta sul set. Piangevo ogni volta che entravo nella tuta e tenevo in mano lo zaino protonico. È stato un progetto davvero emozionante, così vicino al mio cuore essendo una grande fan di Ghostbusters”.

La sua emozione è comprensibile e condivisibile da ogni fan del franchise, chiunque con in mano uno zaino protonico potrebbe avere qualche difficoltà nel tenere a freno le lacrime. A tal proposito, date un'occhiata alla clip di Ghostbusters Legacy in cui Grace usa l'iconico zaino! Nella pellicola la giovane attrice recita a fianco di Finn Wolfhard (Stranger Things) che interpreta suo fratello Trevor mentre scoprono tutta l’attrezzatura del loro defunto nonno nella fattoria in cui si sono appena trasferiti. La pellicola è in tutte le sale cinematografiche da oggi, non perdetevi la nostra recensione di Ghostbusters Legacy.