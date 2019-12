Ghostbusters: Legacy, il logo iconico del franchise aggiornato per il terzo capitolo

La Ghost Corps di Sony Pictures ha mostrato il logo iconico del franchise dei Ghostbusters aggiornato, prima dell'uscita nelle sale di Ghostbusters: Legacy - in originale intitolato Ghostbusters: Afterlife - secondo sequel del cult anni '80, con Jason Reitman che eredita le redini del franchise dal padre Ivan, regista dei primi due capitoli.

Ghostbusters: Legacy è ambientato in Oklahoma, e vediamo una madre, Callie (Coon), con i suoi due bambini, Phoebe (Grace) e Trevor (Wolfhard), che ereditano un pezzo di proprietà in cui Trevor s'imbatte nella storica Ecto, abbandonata, mentre Phoebe ritrova un altro pezzo dell'attrezzatura sviluppata da Egon (Harold Ramis). Questo è ciò che riporta Vanity Fair.

Jason Reitman racconta:"Quando la famiglia arriva in una vecchia fattoria, iniziano a scoprire la loro connessione con i Ghostbusters originali. Trevor e Phoebe stanno per scoprire chi fosse il nonno e se sono pronti ad ereditare lo zaino protonico".



Sul lavoro di Reitman jr. ha parlato Dan Aykroyd, colui dal quale nacque l'idea del primo film negli anni '80:"Jason Reitman ha scritto una bellissima e sentita sceneggiatura, che prende il vero DNA dei primi due film e lo trasferisce direttamente alla terza generazione, la successiva. Distribuisce l'eredità ad una nuova generazione di star, attori e personaggi".

Il film è prodotto anche da Ivan Reitman e Aykroyd assicura che sarà 'spaventoso, stimolerà riflessioni e sarà molto sentito. Sarà molto evocativo nel caso abbiate persone care che vi mancano, che avete perso e con le quali vorreste tornare'.

Il film era precedentemente noto come Ghostbusters 2020, e introdurrà nel franchise volti nuovi come Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Bokeem Woodbine, Celeste O'Connor, Logan Kim e Paul Rudd.

Alle new entry si affiancheranno gli storici interpreti dei primi due film, ovvero Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Annie Potts e Bill Murray.

Il nuovo logo mescola il design classico ad una ventata d'aria fresca, raffigurando il 'No Ghosts' con i chiodi, che gli danno un aspetto più 'metallico'.

Il trailer di Ghostbusters: Legacy debutterà lunedì mentre due giorni fa è stato mostrato il poster con la Ecto-1.