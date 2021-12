Ghostbusters: Legacy, Logan Kim ricorda sul set: 'Ho mangiato l'ectoplasma'

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Logan Kim ha parlato del lavoro sul set di Ghostbusters: Legacy, il film diretto da Jason Reitman che ha ripreso il franchise originale del padre Ivan e che si è dimostrato un buon successo al box-office internazionale, soprattutto in tempi di pandemia di coronavirus.

In particolare, l'attore ha raccontato di un episodio decisamente "disgustoso" avvenuto sul set della pellicola e che, per di più, non è nemmeno stato incluso nel montaggio finale del film di Jason Reitman: "Sapete cosa ho mangiato? Era quell'amido di mais che avevamo sul set, posso parlarne? Ho mangiato l'ectoplasma. Quella sì che è stata un'esperienza. Ora, sebbene sia stato disgustoso, era senza sapore ed era davvero gelatinoso nella mia bocca, ricordo di essermi divertito a gustarmelo [sul set] sul mio pudding".

Se non ricordate questa particolare scena in Ghostbusters: Legacy, niente paura, perché come ha giustamente precisato Jason Reitman, questa scena non è stata inclusa nel montaggio finale del film, ma è invece stata tagliata. "Lo so, è stata tagliata dal film. E' questo il vero crimine. Potremmo vederla nelle scene eliminate".

A proposito di Ghostbusters, è di pochi giorni fa la polemica che ha visto al centro il reboot di Ghostbusters di Paul Feig escluso dal box-set celebrativo della Sony. Alla notizia di questa cocente esclusione, Paul Feige si è rivolto direttamente all'account Twitter di Sony per esprimere la sua opinione in merito: "Um... Sony, ci deve essere stato un errore. Abbiamo davvero molti fan e Dan e Ernie erano nel film che ha persino vinto un Kids Choice Award come miglior film l'anno in cui è uscito. Quindi immagino si sia trattato di una svista?".

Recentemente, Jason Reitman ha firmato un accordo con Sony, il che lascerebbe intendere l'arrivo di nuovi sequel di Ghostbusters.