Ghostbusters: Legacy, LEGO rivela la nuova Ecto-1 del film di Jason Reitman

Aspettando di vedere qualche nuovo materiale ufficiale dedicato all'attesissimo Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman, ecco che LEGO ha rivelato ai fan della saga cult e dei mattoncini giocattolo il modello dedicato alla Ecto-1 del film che vede protagonisti tra gli altri anche Carrie Coon (Fargo) e Finn Wolfhard (Stranger Things).

La versione LEGO della storica automobile ha "uno sterzo funzionante, una trappola fantasma, una sedile posteriore allungabile per mitragliatrice ectoplasmica, uno zaino protonico e fantastici dettagli come il logo originale dei Ghostbusters".



È alta 22,5 cm, lunga 47 cm e larga 16,5 cm, per un set da 2352 pezzi disponibile dal prossimo 15 novembre al prezzo di 199 dollari.



Protagonista della storia è una famiglia che si trasferisce in una cittadina di campagna dopo che la madre Callie (Carrie Coon) ha perso il lavoro. I figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) cominciano ad ambientarsi e a fare nuove amicizie, finché qualcosa di misterioso non scuote le fondamenta della cittadina di Summerville, nell'Oklahoma.



Per l'esperto Mr. Grooberson (Paul Rudd) è un fenomeno inspiegabile, non essendoci placche tettoniche o altro a motivare i terremoti nella zona sottostante, e quando i ragazzi mostrano all'adulto un vecchi reperto, questo lo riconosce come una trappola per fantasmi dei mitici Ghostbusters, dando il calcio d'inizio alla nuova generazione di Acchiappafantasmi.



Nel cast di Ghostbusters: Legacy ritroveremo anche tutto il cast originale, da Bill Murray e Dan Aykroyd fino a Sigourney Weaver, ma anche Bookeem Woodbine e Oliver Cooper per un'uscita prevista nelle sale americane l'11 giugno 2021, posticipato di un anno rispetto alla release originale a causa della Pandemia di Coronaviurs.



Vi lasciamo all'analisi del trailer ufficiale di Ghostbusters: Legacy