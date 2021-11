Ghostbusters: Legacy, Jason Reitman firma un accordo con Sony: sequel in arrivo?

Jason Reitman ha siglato un accordo con Sony, il che significa che l’acclamato regista di Ghostbuster: Legacy potrebbe presto mettersi al lavoro su un sequel del film dato il successo ottenuto da questo nuovo capitolo che ha ringiovanito il franchise.

La pellicola ha già guadagnato quasi 120 milioni di dollari al botteghino dopo poco più di una settimana di uscita, e con un budget di 75 milioni di dollari, il terzo capitolo canonico della serie sembra essere stato redditizio per tutti. Reitman in precedenza ha spiegato che gli piacerebbe vedere registi diversi dirigere Ghostbusters in futuro, ma ora Deadline riporta la notizia che il regista e il partner di produzione Gil Kenan hanno firmato un accordo generale con Sony, che li terrà legati allo studio ancora per un po'.

"Jason è la cosa che sogni: un narratore di classe mondiale, un personaggio distintivo, un regista visionario e un partner che produce sogni", ha affermato Sanford Panitch, Presidente, Sony Pictures Motion Picture Group. "Siamo entusiasti di aver trasformato la nostra partnership narrativa in una società di produzione a tutti gli effetti e non potremmo essere più orgogliosi di avere una casa alla Sony Pictures, lo studio più impegnato nell'esperienza cinematografica", hanno affermato Reitman e Kenan in una dichiarazione.

Reitman ha ricevuto quattro nomination all'Oscar, tre per Up in the Air e una per la regia di Juno del 2008. Kenan è stato nominato all'Oscar nella categoria Best Feature Animation nel 2006 per il suo film di Sony Animation Monster House. Metterli sotto contratto dopo il successo di Ghostbuster: Legacy è l'indicatore più forte che abbiamo avuto fino ad ora sul futuro di questo amato franchise.

