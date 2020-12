Ghostbusters: Legacy, Jason Reitman decreta la fine dei lavori con un post nostalgico

Jason Reitman ha annunciato ufficialmente la conclusione dei lavori di post-produzione per Ghostbusters: Legacy, pubblicando un nostalgico post sui social con una foto che lo ritrae bambino con la t-shirt di Ghostbusters insieme a sua sorella e suo fratello. Nella didascalia Reitman jr. racconta il viaggio che l'ha portato fino a questo sequel.

"Un viaggio cominciato tre anni fa o, forse, 35 è completo. Non vedo l'ora di vedere Ghostbusters: Legacy al cinema, su uno schermo enorme e una busta di pop-corn anche più grande. Mi sono rivisto ogni genere di classico a casa, e quello che mi manca di più è starmene seduto insieme ad un pubblico composto da amici ed estranei e la percezione di quel rush emotivo collettivo in cui tutti ridiamo insieme o saltiamo sulla poltroncina. E sì, mi mancano anche i trailer" ha scritto il regista.



Poi un messaggio di gratitudine nei confronti del personale sanitario:"Ora come ora, persone molto più coraggiose di me stanno facendo il possibile per farci riprendere possesso delle nostre vite. Vi prego di supportare il loro sacrificio. State al sicuro. Indossate una mascherina per voi stessi e la vostra comunità. Ricordatevi: gli Acchiappafantasmi credono nella scienza!".

Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, Ghostbusters: Legacy è stato scritto da Reitman jr. insieme a Gil Kenan. La trama del film racconta la storia di una madre single e dei suoi due figli. Arrivati in una piccola città i ragazzini scoprono una connessione con gli Acchiappafantasmi originali e una segreta eredità lasciata dal nonno. Il cast del film vede il ritorno dei protagonisti principali dei primi due film, con Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts nei rispettivi celebri ruoli, in assenza di Harold Ramis, scomparso nel 2014. Le new entry sono Paul Rudd, Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Carrie Coon.



