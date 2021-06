Ghostbusters: Legacy, Gil Kenan:'Abbiamo tenuto accesa la fiamma per le nuove generazioni'

Lo sceneggiatore di Ghostbusters: Legacy, Gil Kenan, ha raccontato che Jason Reitman e il suo team, avevano l'obiettivo di 'mantenere la fiamma accesa', per una nuova generazione di spettatori. Reitman Jr. ha ereditato lo scettro della regia dal padre Ivan, che diresse negli anni '80 i primi due cult del franchise, Ghostbusters e Ghostbusters II.

Ambientato trent'anni dopo il secondo film del 1989, il nuovo film mostra i discendenti del defunto Egon Spengler (Harold Ramis), con la madre single Callie (Carrie Coon) e i suoi due figli, Trevor (Finn Wolfhard) e la 'maga' della scienza Phoebe (Mckenna Grace) si trasferiscono nella sonnolenta cittadina di Summerville, in Oklahoma. Proprio lì scoprono la loro connessione con i Ghostbusters originali e l'eredità di Egon.



"Come sempre, quando parli di un grande film come questo che ha così tanti assi nella manica devo essere estremamente attento quando ne parlo. Ma dirò, in base a quello che siamo stati in grado di mettere in campo, l'importante è comunicare ciò che seriamente è al centro di tutto questo: come scrittori e narratori, Jason e io, teniamo accesa la fiammella" ha dichiarato Kenan al podcast di Alex Zane. Ernie Hudson ha dichiarato il suo entusiasmo per Ghostbusters: Legacy, grazie alla proiezione privata che gli ha organizzato Jason Reitman.

Il cast di Ghostbusters: Legacy comprende Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Annie Potts, Bokeem Woodbine, Tracy Letts e J.K. Simmons.



