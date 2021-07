Ghostbusters: Legacy, Finn Wolfhard entra in azione nel nuovo trailer ufficiale del film

Era atteso per oggi il nuovo trailer ufficiale di Ghostbusters: Legacy, e Sony Pictures lo ha da poco pubblicato sui suoi profili social, e sul canale YouTube dedicato al film. Le immagini sono visibili anche all'interno della notizia, e mostrano l'azione ripartire a decenni di distanza dai due film originali della serie.

In Ghostbusters: Legacy, la famiglia del dottor Egon Spengler (interpretato dal compianto Harold Ramis) scopre la sua vita da acchiappafantasmi, oltre che l'esistenza dell'aldilà stesso. A interpretare la famiglia ci sono Carrie Coon, Mckenna Grace e Finn Wolfhard, conosciuto per essere uno dei protagonisti di Stranger Things.

Un altro aspetto suggestivo del nuovo film della saga è la regia di Jason Reitman, figlio di Ivan, che ha diretto i primi due capitoli e oggi ancora coinvolto nel progetto nelle vesti di produttore. Tra i due si è così instaurato un intenso rapporto padre-figlio anche sul set di Ghostbusters: Legacy.

"Quando parli di un grande film come questo che ha così tanti segreti, devi stare estremamente attento" ha raccontato recentemente il co-sceneggiatore Gil Kenan. "Ma dirò, da quello che siamo stati in grado di mettere in campo, l'importante è comunicare ciò che è davvero al centro di tutto questo: che siamo noi come scrittori, come narratori, Jason ed io, a tenere accesa la fiamma."

Ghostbusters: Legacy sarà al cinema dal prossimo 11 novembre. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Paul Rudd, Bokeem Woodbine, Celeste O'Connor e Logan Kim.