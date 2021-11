Ghostbusters: Legacy, nel film di Jason Reitman anche un cameo vocale di Josh Gad

La recente pubblicazione del poster con la Ecto-1 ci dice che l'uscita di Ghostbusters: Legacy è davvero vicina, e da giovedì 18 novembre potremo finalmente vedere il nuovo sequel diretto dal figlio d'arte Jason Reitman. In una delle sue ultime interviste promozionali il regista ha fatto il nome del protagonista di un prezioso cameo vocale.

Parlando con IGN, Reitman ha infatti rivelato che Josh Gad (noto anche per aver doppiato il pupazzo di neve Olaf in Frozen) dà la voce al fantasma Muncher in Ghostbusters: Legacy. Si tratta di un nuovo personaggio, destinato a rimpiazzare, anche nel merchandise, il mitico Slimer.

"Io e Josh ci siamo incontrati negli uffici della Sony" ha raccontato Jason Reitman, "e io gli ho detto: Ehi, vorresti dare la voce a questo fantasma? Lui ha risposto di sì ed è letteralmente entrato nella stanza. Eravamo davvero in una stanza in quel momento, lui è entrato e ha iniziato subito a fare dei suoni, ed è da lì che è nata la voce di Muncher."

Stando alle recenti dichiarazioni di Jason Reitman, la sua speranza è che Ghostbusters: Legacy conduca il franchise in una nuova dimensione, gettando le basi per i successivi film degli Acchiappafantasmi. Nel nuovo film mancherà Slimer, ma ci saranno tanti "reduci" del cast originale, come Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver ed Ernie Hudson.