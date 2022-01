Ghostbusters: Legacy, una featurette anticipa gli easter egg del film di Jason Reitman

Sony Pictures ha pubblicato una nuova intrigante featurette di Ghostbusters: Legacy ricca di sottili easter egg che il pubblico potrebbe non aver notato durante la prima visione della pellicola sul grande schermo.

Questo nuovo capitolo del franchise è stato diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, ovvero il regista del film del 1984 Ghostbusters. Probabilmente Jason è uno dei più grandi fan del franchise ed ha quindi incluso nel suo film numerosi riferimenti ed easter egg alla mitologia generale compreso un cameo di Egon Spengler. In Ghostbusters: Legacy, quando una mamma single e i suoi due figli Phoebe e Trevor arrivano in una piccola città, iniziano a scoprire il loro legame con gli acchiappafantasmi originali e l'eredità segreta che il nonno ha lasciato ai due giovani nipotini.



Uno dei motivi per cui è probabile che i fan attendano con impazienza l'imminente uscita del DVD è che consentirà loro l'opportunità di indagare su ogni dettaglio, riferimento e easter egg che ci vengono solo accennati nel video che potete vedere qui sopra. La versione home video di Ghostbusters: Legacy è in uscita l’1 febbraio 2022 in USA. Se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione di Ghostbusters: Legacy, l'uscita in DVD del film in Italia è prevista per giugno 2022.