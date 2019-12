Ghostbusters: Legacy, alcuni fan si lamentano delle somiglianze con Stranger Things

Che molti prodotti degli anni '80 ritornati nelle sale negli ultimi anni abbiano subito la forte influenza di un fenomeno come Stranger Things è probabilmente innegabile, ma è altrettanto vero che è proprio Stranger Things ad aver omaggiato per primo quei cult. Compreso Ghostbusters.

Il film cult del 1984 viene persino omaggiato esplicitamente quanto i piccoli protagonisti si travestono da acchiappafantasmi per Halloween nella seconda stagione della serie Netflix. Così come è innegabile che la serie abbia influenzato persino il dittico horror su IT di Andy Muschietti, l'influenza della serie è intuibile anche nell'ultimo Ghostbusters: Legacy, e non solo per la presenza di Finn Wolfhard nel cast come comune denominatore. Questo tuttavia non è necessariamente un fattore negativo, anche se alcuni fan sembrano pensarla proprio in questo modo dopo la visione del primo trailer.

Sfogatisi su Twitter, alcuni hanno scritto: "Il nuovo Ghostbusters sarà una brutta copia di Stranger Things", o ancora, in maniera più sarcastica: "Ho appena visto il trailer della nuova stagione di Stranger Things, solo che per qualche ragione si chiama Ghostbusters".

Lo stesso Finn Wolfhard, in un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, aveva confessato che non aveva idea che sarebbe stato preso per la parte, data la sua partecipazione a Stranger Things: "Ho fatto il provino, ma pensavo che Jason Reitman non avrebbe nemmeno guardato la mia registrazione proprio perché ero già in Stranger Things, invece immagino si sia identificato molto con il mio provino ed è finita che sono stato preso".

In Ghostbusters: Legacy, Phoebe e la sua famiglia, composta dal fratello Trevor (Finn Wolfhard) e dalla mamma single Callie (Carrie Coon), sono al verde e costretti a trasferirsi a Summerville, in Oklahoma. Lì il professore e sismologo della scuola estiva Grooberson (Paul Rudd) viene a conoscenza dei primi eventi paranormali in oltre trent'anni. Quando una nuova minaccia soprannaturale sorge, il mondo dovrà fare appello ad una nuova generazione di acchiappafantasmi per salvare la situazione.

Ghostbusters: Legacy uscirà nelle sale americane il 10 luglio 2020. Su queste pagine potete recuperare anche il nuovo trailer internazionale.