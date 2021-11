Ghostbusters: Legacy, l'eredità di Egon Spengler nel nuovo promo

Un nuovo promo di Ghostbusters: Legacy pubblicato da Sony si concentra sul defunto membro del team originale Egon Spengler e sulla curiosità dei suoi nipoti verso di lui e la strana attrezzatura trovata nel suo garage.

Harold Ramis ha dato vita al ruolo dello scienziato nerd nel film originale Ghostbusters, avendo anche scritto il film con il creatore del franchise e co-protagonista Dan Aykroyd. Ramis è l'unico del quartetto originale che non è più con noi dopo la sua scomparsa nel 2014, ma Egon Spengler è probabilmente la parte più importante di questo nuovo film dal punto di vista della narrazione se si considera che l'intera storia ruota intorno alla sua vita.



Callie, interpretata da Carrie Coon, è la figlia del famoso investigatore del paranormale, con Finn Wolfhard e McKenna Grace che interpretano i suoi nipoti Phoebe e Trevor, e il trasferimento della famiglia in una fattoria deserta permetterà ai nipoti di scoprire meglio il lavoro del nonno. Se non l'avete ancora fatto dato un'occhiata al trailer di Ghostbusters Legacy che sarà diretto da Jason Reitman.



Bill Murray, Dan Akroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts torneranno tutti per la prima volta nel cast, anche loro cercheranno senza dubbio di rendere omaggio al loro amico ed ex collega. Questa devozione per onorare Ramis si estenderà al di fuori della storia di Ghostbusters: Afterlife, con Reitman che ha confermato in una precedente intervista che il film include una dedica al defunto ed è stato realizzato per Ramis, nonché per Ivan Reitman e la figlia di Jason. Vi lasciamo con i Funko Pop di Ghostbusters Legacy immancabili nella collezione degli appassionati!