Ghostbusters: Legacy, l'eredità di Egon Spengler nella nuova clip esclusiva per Everyeye

Ghostbusters: Legacy sta per arrivare nei nostri cinema e per l’occasione, possiamo mostrarvi una clip in esclusiva dell’attesissimo film che vedrà anche il ritorno del cast originale oltre all’introduzione di nuovi giovani protagonisti.

Questa pellicola arriva quasi 40 anni dopo il film Ghostbusters originale del 1984 e riprende in un futuro in cui i fantasmi sono tornati a perseguitare l'umanità. Nell’ultimo trailer di Ghostbusters Legacy Chad Grooberson di Paul Rudd, si trova faccia a faccia con alcuni dei personaggi iconici del film originale ed in questa nuova clip esclusiva possiamo vedere il momento esatto in cui Podcast (Logan Kim) e Phoebe Spengler (Mckenna Grace) si rendono conto che il nonno di quest’ultima era un acchiappafantasmi.

Il nuovo film segue Callie (Carrie Coon), una madre di due figli a corto di risorse finanziarie che si trasferisce in una piccola città dell'Oklahoma con i suoi due figli, Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard). La famiglia si trasferisce in una vecchia fattoria lasciata dal defunto padre di Callie e sebbene non venga mai affermato esplicitamente chi sia il padre di Callie, il film implica che sia il dottor Egon Spengler (Harold Ramis). Tutta la pellicola si basa quindi sull’eredità di Egon mentre i suoi nipoti raccolgono il testimone, e lo zaino protonico.

Se non l’avete ancora fatto date un'occhiata alla nostra recensione di Ghostbusters Legacy che sarà al cinema dal 18 novembre 2021.